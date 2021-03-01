2021國運運勢出大事？！ 專家曝：水逆、疫情再起

2020年風波不斷，不但爆發新冠肺炎，國內外更有不少知名人相繼離世，使全球陷入低潮之中，因此許多人都希望2021年能夠迎來新氣象。究竟2021年台灣的運勢會如何呢？命理專家小孟老師接受《中時新聞網》訪問表示，2021年會是充滿驚嚇的一年。

小孟老師運用塔羅牌預測2021年國運，抽到的牌卡為錢幣三逆位。(攝影/陳宏睿)

小孟老師運用塔羅牌預測2021年國運，抽到的牌卡為錢幣三逆位，這張牌代表台灣在第三季(7月8月9月)的時候會受到國際局勢震盪和疫情影響，造成財運下滑。另外，牌卡中的三個人代表美中台的關係會產生變化，美國很有可能會不斷向大陸靠攏，且大陸政府會在第三季時動作頻頻，甚至發起新型態的經濟冷戰。

除了抽牌卡外，小孟老師也用星象預測，他特別提醒需留意第二波和第三波水逆，分別是5月30日到6月22日以及9月27日到10月18日，這兩段時間很有可能會出現新型態的病毒，且有牲畜與人類交互感染的情況發生，所以在疫情防堵方面需要謹慎小心。

最後他還提到，在下半年許多人的心情起伏也有明顯的變化，會感到十分憂鬱、焦躁，老師建議大家可以多聆聽心靈音樂，或到郊外踏青呼吸新鮮空氣，好好的釋放負能量轉換心情，會讓你在2021年過的更順心。

(攝影、剪輯/陳宏睿)

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(中時新聞網)