全台乾旱，新竹科學園區也面臨缺水危機，經濟部長王美花竟拋出科學園區「鑿井取水」，要用最原始取水方式，解決最先進園區缺水問題，且不論挖井水量有限，光環評就過不了關，台灣經濟命脈恐毀在治國無方蔡政府手上。

去年伊始，許多水利專家就提出警告，今年水情會吃緊，然而蔡政府撒8800億大把銀兩的前瞻建設，除了工程大餅固樁綁好綁滿外，未見未雨綢繆的前瞻水利工程。蔡英文總統承諾國人的「不缺水、不淹水、喝好水、親近水」，已淪為民進黨騙選票文宣。

竹科擁有晶圓代工、封裝測試、太陽能板及LED等全球硬體優勢，是台灣經濟發展火車頭，園區大量用水耗電是維持運作基本需求。如今缺水火燒眉毛，王美花自圓其說挖井取水是短期措施，不用時就封掉，未來如缺電是否也要鑽木取火作為短期發電方案？

蔡英文總統已執政5年未見治國願景，面對施政問題除了搬出「馬維拉」卸責，就是大內宣「國家隊」，缺電衍生的藻礁公投議題就是鮮明例證。竹科是台灣之光，經濟部長卻要鑿井解決缺水問題，這真是國際笑話！