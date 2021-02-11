今日就是除夕，代表著新的一年即將到來，星座命理專家艾菲爾老師也特地在臉書發文，以星象分成4大類，公開12星座的新春開運密技，像是打電話拜年、到廟裡走春等等，只要照著做就可以在接下來的一整年迎來好運和福氣。

火象星座（白羊、獅子、射手）：電話拜年結善緣

屬於火象星座的春節開運密技就是「多打電話和親朋好友拜年」，因為新年是你們人氣最旺的時候，只要多傳訊息給朋友、打電話給親戚拜年問好，那麼你們的人氣也會越來越高，好運自然也跟著爆棚！另外，在打電話問好的過程中，還可能為你們帶來意外的桃花運，或是新的工作機會喔！

土象星座（金牛、處女、摩羯）：新春求財利翻倍

土象星座的人已經為錢財困擾好一段時間了，不過不用擔心，因為春節就是你們求財的最佳時刻！除了要多到財神廟沾沾財氣，還要嘗試各種迎財送窮的祕法，像是「五路財神水」，還有在初四、初六送窮神等，能不能在2021年脫貧致富，就看這一刻了。

風象星座（雙子、天秤、水瓶）：寺廟走春接福氣

風象星座在新年期間最適合到寺廟走春，迎接春節的好福氣，特別是目前又正值水逆，雙子和水瓶真的很需要替自己去去霉運，到寺廟走春不但可以淨化你們的磁場，也可以讓好運自然地降臨，所以千萬不要嫌麻煩，快到廟裡走走吧！

水象星座（巨蟹、天蠍、雙魚）：家庭和樂添好運

對於水象星座來說，在過年期間家人就是你們最大的幸福來源，隨著步入社會、自己成家立業，真正可以一家人團聚的機會越來越少，而新年正是家人們可以團圓的大好時機，且今年家人就是你們的貴人，因此多和家人相處，你們的好運也會提升，甚至家人還能夠幫你們爭取到不少好機緣！

(中時新聞網)