大陸第一小生黃曉明與Angelababy（楊穎，Baby）近年頻傳婚變，今年農曆新年看似各過各的，Baby又在2月14日暗示不需要過西洋情人節，又引來官宣離婚倒數傳言。昨(16日)黃曉明曬照在家裡包餃子，網友回：「迎財神了哦，曉明離掃把星遠一點」，疑諷刺Baby帶衰，另有自媒體曝光黃曉明疑似過年期間上夜店照片，讓外界霧裡看花。

黃曉明與Baby相差12歲，6年前在青島舉行世紀婚禮，邀來半個演藝圈的好友，創下明星結婚最盛大紀錄，婚後兩人也常曬恩愛，2017年迎來兒子「小海綿」，近年兩人因少同框互動，傳出婚姻亮紅燈，但夫妻倆總用行動打破謠言，今年初黃曉明上《乘風破浪的姐姐2》和舊愛李菲兒同台，引來Baby不堪其擾突襲發文澄清自己當年非第三者。

黃曉明發文，粉絲酸Angelababy是掃把星。（圖／翻攝自黃曉明微博）

Baby當時聲明稱呼另一半「黃曉明」、「黃先生」，心灰意冷的語氣對黃曉明似乎有點不滿，並強調：「認識黃曉明的時候，他告訴我他單身。」無奈後來被冠上莫須有的罪名，黃曉明隨後拋出震撼彈，宣布退出《浪姐2》錄製，又說家人是他底線，「有什麼話都衝我來！」

網傳黃曉明疑似過年上夜店，但未獲當事人回應。（圖／翻攝自娛樂掌盟微博）

繼去年生日、得金雞獎身邊都沒有Baby後，今年農曆春節黃曉明曬照，分享：「今年陪姥姥和媽媽在家過春節」，暗示夫妻倆連春節都沒一起過，又引來婚姻觸礁揣測。昨黃曉明又貼出包餃子照片，沒想到底下網友吵成一團，留言：「遠離掃把星」、「誰碰誰倒楣」，另有八卦微博「娛樂掌盟」爆料黃曉明疑似過年期間出現夜店，引來另一派網友問：「你去夜店了嗎？那之前立的好爸爸好男人人設是怎麼回事？」、「中國好男人，去夜店了嗎」、「你，最好對孩子老婆好點吧……感覺你對誰都比對她們好」，而當事人至今暫無回應，看來兩人一天沒站出正式否認謠言，網上對於黃曉明與Baby婚姻現狀的揣測就一天無法平息。

(中時新聞網)