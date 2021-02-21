前女子團體「女F4」成員劉樂妍，這些年轉往大陸發展，目前不僅事業重心在對岸，基本上也在大陸定居生活，她經常評論台灣時事，同時讚揚大陸好，立場與資深藝人黃安雷同，因此被封為「女版黃安」，發言經常成為話題，但近日她似乎踢到鐵板，在微博po文表示台灣變得不一樣了，哭喊：「我快受不了」。

劉樂妍目前定居大陸河北省燕郊地區，無論是生活圈還是演藝工作，都因為疫情再度升溫而產生阻礙，劇組幾乎都呈現停擺狀態，而她居住的地方也管制居民進出，自然無法跨區行動，沒工作可接的劉樂妍，除了寄情健身減肥，另外就是拍攝日常影片，補貼些生活費。

如今處於「度小月」狀態的她，昨(2/20)突在微博發文，抱怨台幣一直升值，「真的生(升)得我快受不了」，透露當初到大陸發展，剛到北京的房貸，跟現今相比真少很多，「現在每個月增加了2000塊人民幣(約台幣8600元)」。

劉樂妍不禁感到不可思議，直問：「台幣為什麼一直升值？台灣到底怎麼了？

有沒有人可以解釋一下？給我聽到底是怎麼了？為什麼？為什麼會這樣子？為什麼我在大陸掙的錢回台灣變那麼薄？」，有網友跳出來解惑，表示其實人民幣也在升值，「因為美國無限度印錢」、「美國人印鈔票導致的」，但更多大陸網友酸言「妳不是賺人民幣花人民幣嗎？」、「把房子賣了換人民幣，妳現在就可以比來北京時多掙很多錢了」，鼓吹她實踐完全在大陸生活的願景。

(中時新聞網)