總統蔡英文盼陸委會新主委邱太三上任後，憑藉其法律和兩岸專業，還有溝通能力，在後疫情時代妥適穩定處理兩岸關係。指揮中心今(24)日召開記者會，媒體提問兩岸是否展開防疫工作合作，衛福部長陳時中神回應，兩岸釋出善意，本來就是應該的，即在於「台灣是非常愛好和平的地區」。

國台辦今日召開例行記者會，本報記者提問，未來兩岸疫苗的合作是否存在可能？大陸會不會向台灣地區提供疫苗？

國台辦發言人馬曉光回應，一是在大陸生活、工作、學習的台胞，可以像大陸民眾一樣，在自願的原則下接種大陸疫苗。此外，大陸向世界衛生組織「新冠肺炎疫苗實施計畫」提供1000萬劑疫苗，這一計畫惠及範圍包括台灣地區。

馬曉光也指出，第二則是大陸各駐外使領館，也在為當地中國公民在海外接種疫苗提供協助，其中包括海外台胞。可以說，大陸的努力和關心是全方位的。當前台灣能不能使用大陸疫苗，障礙、癥結都不在大陸。陸製疫苗已在世界上許多國家得到使用，事實勝於雄辯。

陳時中今日在指揮中心回應大陸疫苗還有兩岸防疫合作部分，指出提供在大陸的台人施打，或是願意提供COVAX的1000萬劑量是好事，但我方因法律規定，不得使用陸製疫苗，但未來若有更多科學證據就可以來考慮，但目前沒有這樣的打算。

對於蔡英文總統希望兩岸融冰，陳時中則說，兩岸釋出善意是應該的，台灣本來就是愛好和平的地區，釋出善意都是好的事情。

至於我方購買BNT疫苗不順利，我方直指是受大陸阻擾，國台辦則回嗆是蔡政府自導自演，陳時中則沒有正面回答，僅說簽訂保密協定，沒有談判成功的過程與結果，皆待水落石出後，會再對外報告。

(旺報 )