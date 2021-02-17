踏入婚姻的人就知道，結婚不是兩個人的事，而是牽扯2家人，其中不分年代，婆媳問題總是棘手，兩性兼親子教育專家吳娟瑜，就在節目中分享曾有學生跟她求救，表示辛苦懷胎10月生下女兒，卻10多年來跟女兒關係不好，理由竟是孩子長得太像婆婆，讓她「愛不下心」。

吳娟瑜在《新聞挖挖哇》節目中，表示過去婆婆跟媳婦之間倫理界線經常是不清楚的，總愛你管我、我管你，就會產生矛盾甚至心結，她透露自己有名學生來找她訴苦，一開始說的是親子問題，跟15歲的女兒始終處不好，但追究原因，卻跟婆婆有關。

吳娟瑜追溯這位學生的家庭史，她才吐露當初懷孕生下孩子，婆婆特地來探望，看了小孩後竟說：「又生女的」，讓她心裡非常難過，而她心裡不好受時，孩子正好在大哭，這位媽媽看著女兒的哭臉，覺得孩子跟婆婆「怎麼那麼像」，之後越看越像婆婆，於是從此就不喜歡這個女兒。

後來這名學生要回歸職場，婆婆便接手帶小孩，讓夫妻倆當「假日爸媽」來探望，主持人鄭弘儀笑稱這樣婆婆一定很愛這個孩子，有血緣關係長得像，也是無可厚非，而之後孩子就由婆婆帶大，過程中小孩真的跟婆婆越來越相似，甚至長大後連走路時屁股拐一下的樣子，都跟阿嬤一模一樣，媽媽因此更不能接受。

多年後，母女關係疏遠，這名學生回想過程覺得納悶，因為她對別人的孩子都能展現貼心，「為何我愛不下這個孩子？」，吳娟瑜於是開導她：「這是妳的問題，不管女兒像誰，這都是你的孩子、血緣」，覺得她就是該無條件接納，學生聽了之後終於嘗試改變態度，決定寬恕婆婆、女兒、老公，但最關鍵的是寬恕她自己，經過1年的時間，才終於解除緊張的母女關係，終於能跟女兒一同逛街、說說心裡話了。

(中時新聞網)