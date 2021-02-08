一名外送員表示，日前為了趕在下班前多跑個兩、三張單，接了一個深夜的訂單，原本一路上都很順，到達目的地後，看到來取餐的是一名看起來像國小生的弟弟，但講話聲音卻非常低沉，最嚇人的是，在他們對話的過程中，小弟弟嗓音不停切換，一會兒稚嫩、一會兒老成，付完錢後轉頭還發出淒厲高亢的叫聲，不僅讓外送員看到毛骨悚然，貼文一出，連網友都被嚇瘋。

這名外送員本月5日在臉書社團《爆廢公社二館》分享親身經歷指出，當天晚上在高雄送餐，約莫十點四十左右，接到一張麥當勞的訂單，看看手機顯示的送餐距離不超過兩公里就接了。騎到客戶家的路上原本都很順，但轉入一條非常小的巷口後，停好車突然覺得肩膀有被重壓的感覺，就在他剛拿起手機要通知時，客戶剛好就從門口走了出來。

原PO心裡正想著「這客人真優質，還沒打電話就自己走出來拿了」。接著他看到一名約國小年紀的弟弟，手中拿著錢準備取餐，但走近一看才發現，遠看像男童的弟弟臉其實長得很老，感覺身體是小孩，面容卻像中年人。

原PO說他要找錢給對方時，低沉的嗓音竟從弟弟的口中發出，讓他頓時覺得弟弟的面容跟身軀更不搭。找完錢後，弟弟探了頭，又改用稚嫩的童音問：「叔叔，你要不要吃？」原PO轉頭，後面根本沒人，弟弟卻說「我在跟我家叔叔講話」。

正當原PO覺得詭異想要離開時，男童走回家門口時，突然發出淒厲高亢的叫聲喊「幫我開門啦！快點！痾啊~~」。這時原PO一刻也不想多待，想立刻轉身離去，結果弟弟對面家的門突然打開了，竟然走出一位跟那位弟弟長得一模一樣的人。

這名外送員的超詭異經歷曝光後，不少網友嚇傻，紛紛留言「好恐怖」、「看了內容我以為我跑錯社團了」、「應該發到靈異公社」、「你不檢查一下你收到的錢是不是新台幣嗎」、「錢要趕快花掉，過12點說不定會變其他東西」、「先去拜拜吧！」、「期待你的行車紀錄有錄到內容」。

雖然一堆網友被嚇瘋，但也有網友鎮定表示「結論是弟弟是對面叔叔的親兒子？！」、「對面的搞不好是親叔叔，叔叔跟爸爸還長一樣也不一定啊」、「只能說他們家遺傳基因太強大了」。

疑不滿店家態度差 外送員動手 餐點怒砸女店員

(中時新聞網)