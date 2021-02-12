帥氣網紅孫生是人氣YouTuber組合「反骨男孩」的成員之一，但家家有本難念的經，他的媽媽有精神疾病，會有偷竊的行為，導致多次進出監獄；日前遇警方上門告知媽媽疑似又犯罪希望到案說明，他只好和其他成員拍片「把媽媽送進警局」，大義滅親後他也在警局外解釋到落淚，讓粉絲看了都很不捨。

10日反骨男孩上傳影片標題打著「大義滅親送警局」，孫生和酷炫講到拍影片時，遇到警察到工作室，告知孫生媽媽疑似又偷附近鄰居的東西，所以希望對方到案說明，找不到人的情況下，才會找到工作室。

孫生的媽媽因精神疾病慣性偷竊，日前他親自將媽媽送警局。(圖/ 摘自反骨男孩YouTube影片)

而孫生聽完也很無奈，怕媽媽會變成通緝犯，才會和成員出此下策，先帶媽媽去吃飯，再以「給驚喜」的名義，讓她戴上眼罩，把媽媽送進警局說明；一切也按照他們計畫的進行，但到了警局後只能由孫生單獨進入陪媽媽做筆錄，孫生送媽媽進警局沒多久便獨自走出來。

孫生朝著鏡頭分享當下的情緒，他說媽媽被警察拉住時，還問他「什麼驚喜」，讓他很想哭很難過，說話過程中也看到他眼眶泛淚，並表示這是第一次「親自送媽媽到警局」；他說他知道大義滅親很偉大，「可是今天這個對象是家人啊……雖然她給我很多麻煩，就始終還是家人」。

儘管警方拿出監視器畫面，孫生發現媽媽真的順手拿了他人錢包，但媽媽因精神狀況不穩定，堅稱「不是我」否認犯行；後來孫生把媽媽帶回工作室溝通，但仍沒辦法解決，讓他無奈又心力交瘁，粉絲也在底下鼓勵他，「孫生EQ其實很好，是我的話早發飆了」、「看到鼻酸，加油」、「老實說孫生沒走上歪路，我覺得真的是奇蹟」。

(中時新聞網)