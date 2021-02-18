女星蕭淑慎當年因清純可人外型、空靈氣質被發掘，擔任梁靜茹代表作、KTV不敗金曲〈勇氣〉MV女主角一炮而紅，不僅出唱片也接戲，在戲劇圈表現相當亮眼，不料前途被眾人一片看好的她，卻因染毒被判刑入獄，星途瞬間暗淡， 還因屢犯被關不只一次，如今她洗心革面還嫁做人妻，上節目談入監時的往事，透露父母來探監，她每每情緒失控對老人家大罵，讓她至今仍自責不已。

蕭淑慎當紅之際，在2010年首度爆出吸食安非他命，被判入獄，出獄後也能重新做人又再犯，因此前後入獄三次，重創形象也毀了演藝生命，沉寂多時後於2017年又上版面，只是這回是喜事，她甜嫁小15歲的嫩尪梁軒安，沒想到正沉浸在婚姻幸福中，蕭淑慎又爆罹癌，所幸小倆口積極以對，如今蕭淑慎已康復，能夠較常接通告上節目，重拾光明的演藝人生。

如今的蕭淑慎，對於過去那段黑暗歷史，已能大方侃侃而談，她在《單身行不行》節目上透露，當年服刑前5個月，爸媽始終堅持來探監，但她都沒給雙親好臉色看，接到電話就是一串狂罵，抱怨監獄裡的不舒適，「會客時間如果15分鐘的話，我可能就要罵個12、13分鐘」。

蕭淑慎說當時她都罵到嗓子啞了，剩2、3分鐘才跟爸媽說自己需要的日用品，媽媽仍是很要緊地拿單子給她查看，滿心仍是希望女兒在裡頭不要過得太苦，蕭淑慎坦言事過境遷再回想，想到爸媽不遠千里還辛苦轉公車，就為了看看女兒過得好不好，結果都在聽她罵人、抱怨，讓她心想「(爸媽)又不是欠妳的…」，蕭淑慎如今想來，心裡仍是滿滿的內疚自責，讓粉絲看了心疼，也安慰她醒悟不算太晚，如今好好面對人生，相信她一定能成功東山再起。

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(中時新聞網)