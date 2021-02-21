楊祐寧在國片《複身犯》中一人分飾多角，演技驚艷全場，近日他和女主角張榕容、導演蕭力修接受本報專訪，透露「有時演到自己也很混亂，問導演我現在是誰」，導演搞笑補充「我就說『你現在演誰，但你不能讓觀眾知道你是誰』，但我也不太知道自己在說誰」，一旁的張榕容也不忘提醒觀眾「記得去二刷看細節」。

去年12月升格當爸的楊祐寧訪問中提到愛女Anah臉上喜悅藏不住，透露現在每天都歸心似箭，想趕快回家抱小孩，並表示自己是個一回家就會完全消失的人，「基本上不會用手機，很珍惜能夠跟家人相處的時間」。並表示不會因結婚生子影響接戲的尺度，「不可能當爸就只演公益片或普通級嘛，這個劇本很吸引你，才會去考量有沒有必要那麼激烈，有小孩的考量點是會希望她年紀到了再看」 。

雖然在拍攝《複身犯》時尚未當爸，但現在的他一想到張榕容在片中失去兒子，不禁心疼喊「我覺得這是一個無法承受的巨大傷痛」，提到電影裡在女兒面前切換人格的高潮戲碼，也難過地說「即便是演戲，一個小孩看到她父親一下子邪惡一下子善良，這麼殘忍的畫面，還是會留下很大的陰影，講一講自己都快哭了」。

張榕容這次飾演一位腦科博士，同時也是個脆弱的母親，現實生活中育有一女的她，除了媽媽魂入戲，覺得自己演技提升外，也在片場母愛大發，細心帶領飾演楊祐寧女兒的小童星入戲，更擔心自己求好心切的要求，可能會造成對方的不舒服，還寫了一封道歉信請劇組轉交。而在片中因孩子失去理智，她認為平時的自己偏理性，除了有時候怕小孩會危險，情緒稍微激動外，「把感性留在作品中就好，擔心那麼大的能量會去影響到其他人」。

楊祐寧和張榕容雖是首度合作，但2人早已是多年好友，這部片情緒張力大，彼此都很感謝在片場有對方可以互相支撐，楊祐寧說「很有安全感，榕容即便是在攝影機之外，還是能夠給我很豐富飽滿的情緒」，也因為他們的專業與默契，不會才能成功完成如此具有挑戰性的作品，張榕容則稱自己很常在拍片時，太過於完美主義，甚至會小小的口無遮攔，事後相當自責，「有時候我會在那個狀態不斷自我拉扯，還好有祐祐在，沒有讓我被內疚的漩渦捲走」。

話鋒一轉，楊祐寧表示「不過下戲後就是壞朋友，從愛與關懷，變成折磨與捉弄，拍攝時會想說『你在裝啊，等等拍完就知道了』」。他為完美呈現片中角色，逼自己狠瘦8公斤，張榕容調皮地不斷拿食物誘惑，還分享到台南拍攝時，晚上去一間BAR，「我就像小惡魔在那邊慫恿他，他很堅持都不碰，只拿一個酒杯裝了烏龍茶」，聽聞對方超艱辛的減重脫水過程後，張榕容內疚喊抱歉，但立刻改口「已經過一年多就算了吧，反正2個禮拜就吃回來了」，楊祐寧也不忘吐槽回去「你還會內疚喔，我以為你是故意的」。電影26日上映。

(中時 )