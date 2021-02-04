一名女兒在網路上抱怨，她的母親過世1年後，父親突然說要和母親的妹妹、她的阿姨結婚，阿姨離婚後前夫日前也過世，因此與父親相識相戀，這讓她相當崩潰說「阿姨變小媽（後母）？」她甚至控訴對方是覬覦母親的遺產，忌妒爸媽以前的好感情，怒批「正常人的妹妹，怎麼會嫁給自己的姐夫？這根本沒倫理道德啊」。

該女兒在臉書「靠北星座」發文表示，她的母親日前去世1年，她的父親日前竟然告訴她，要和母親的親妹妹結婚了；她說阿姨離婚後，前夫日前也過世，對方獨自帶2個小孩，因此2人不知道什麼原因竟在喪妻、離婚後看上彼此，讓她相當傻眼地說「所以現在是，阿姨變小媽？我表弟、表妹本來叫我爸姨丈，現在變爸？」

一名女兒在網路上抱怨，她的母親過世1年後，父親突然說要和母親的妹妹、她的阿姨結婚。（圖／翻攝自臉書「靠北星座」）

該女兒說，「這什麼東西啊，也太誇張了吧，這麼八點檔的劇情竟然發生在我家」，她甚至指控阿姨是看她的母親留下很多遺產，而且父親當初相當疼母親，對方心生忌妒，才會藉此接近父親，「正常人的妹妹，怎麼會嫁給自己的姐夫？這根本沒倫理道德啊，只是想享受成果跟分財產嗎？」

許多網友則留言說，「真心覺得，你爸爸有人可以照顧你要高興才對，緣分的事有時真的很難說，要是擔心遺產被別人分，讓你爸先把財產過給你們讓你爸淨身出戶再去結婚」、「老爸找伴又不是拋棄家庭，哪來這麼大反應？」「其實在上一個年代還真的不少這樣的事情，有時候反而是岳父岳母的要求，因為怕女婿續絃後媽會苦毒小孩」、「如果二個彼此喜歡也是單身，二個人能互相照顧對方，我不覺得這有什麼不好」。

(中時新聞網)