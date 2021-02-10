古代封建社會中，皇帝被稱作「天子」和「九五至尊」，是整個國家的象徵，因此不管在哪個朝代，若是出現皇帝被俘虜的情況，都是相當屈辱的事情，而且他們通常也不會有好下場。而明英宗卻是被俘虜的皇帝中最為幸運的，不但有專人伺候，甚至還可以平安歸國、重奪王位。

明朝正統14年，瓦剌大舉南侵，英宗不顧群臣反對，帶50萬大軍親征，然而卻在土木堡戰敗，明軍戰死數十萬人，英宗也淪為瓦剌俘虜，史稱「土木之變」，不過對於俘虜明朝皇帝，瓦剌太師也先也沒有心理準備，最初不知道該殺還是該留，在弟弟伯顏帖木兒的勸說下才留下他的性命，打算從他身上挖取其他利益。

隨後，英宗就被安排居住在伯顏帖木兒的營帳中，這段期間兩人時常一起聊天吃飯，伯顏帖木兒對英宗的生活起居照顧得無微不至，才讓英宗的俘虜生活過得比較舒適，兩人也因此結為兄弟，英宗甚至給伯顏帖木兒的4個兒子賜了漢姓「白、梅、安、梁」。

1年後，也先認為英宗沒有利用價值，決定將他送回明朝，伯顏帖木兒對此相當不捨，親自送英宗到孤野嶺，就在要真正分別時，伯顏帖木兒竟痛哭出聲，「皇帝去矣，何時得複相見！（皇帝走了，何時才能再相見）」，沒想到最後一語成讖，伯顏帖木兒4年後戰死沙場，兩人自這次分別再也沒有見過面了。

此外，被俘虜期間，英宗身旁還跟有2名忠臣，哈銘和袁彬，兩人都分別把護駕、服侍的始末撰寫成書，包含《正統北狩事蹟》以及《北征事蹟》；其中哈銘衷心的程度連也先都相當佩服，曾叮囑英宗回到中原後一定不能忘記哈銘這個人，他對此也相當認同，於是回道：「太師言是，我不忘也」。

而袁彬則替英宗出謀獻策、度過許多難關，像是也先曾想將親妹妹許配給英宗，試圖用「美人計」逼他降服，袁彬出言勸阻，也先又送上6名美女來服侍，袁彬又教英宗回覆：「待朕歸國娶令妹時，再將六女納為媵從，也算不負令妹了」，成功阻止也先詭計，也獲得英宗讚許。

等回到中原後，英宗又被自己的弟弟，也是當時的皇帝景泰帝囚禁7年，最終靠著「奪門之變」成功復位，賜名哈銘為楊銘，並將袁彬從錦衣衛試百戶升為指揮僉事，後改為指揮同知，對他相當眷顧，等到袁彬去世後，哈銘便接替擔任錦衣衛都指揮使。