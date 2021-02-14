領完年終接下來最重要就是該包多少紅包，要怎麼在孝心和荷包之間抓到平衡是一門大學問。一名網友近日在網路上抱怨，他本來領了20個月的年終，沒想到卻因為媽媽愛面子，到處撒紅包之後只剩下不到1個月，讓他無奈嘆道「以後還是在公司加班就好」。

一名網友在論壇Dcard發文，表示因為今年公司大賺錢，所以他年終足足領了20個月，而且是以碩士的全薪計算，沒想到媽媽竟講到全親戚都知道，還為了愛面子特別指定，「爺爺奶奶、外公外婆、還有父母要包大包每包一定要六萬六」。

此外還有叔叔、阿伯、姑姑、阿姨和親戚們生的小孩等等也都被交代要包，過年這幾天幾乎都是4、5張提款卡被領爆，最後原PO查看時才發現自己戶頭僅剩1個月都不到，讓他無奈直呼「下次過年我還是在公司加班就好....」。

文章事後被分享到臉書專頁「Dcard 出社會」，有網友幫忙算出碩士20個月大約有百萬，忍不住羨慕留言，「乾爹，你忘記我的那份了」、「一百萬能發光也蠻猛！」其他人則揶揄「孝死我了」、「自己也愚孝，怪誰」、「把錢送人花，你媽真的很有面子。」、「古人有云：財不露白」。但也有人不相信原PO真的能領到百萬年終，也覺得百萬年終幾乎發紅包發光很沒道理，認為很有可能是創作文。