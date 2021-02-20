法務部調查局斥資500萬元拍攝的保防大戲「格瑞特真相」（The Greater Good），首映2個月在調查局YouTube頻道創下10 萬人次的觀看記錄，翻轉公部門宣導片刻板印象，超越許多商業院線片的觀影人次，為答謝及回饋全國觀眾的支持及鼓勵舉辦的抽獎活動，20日在調查局舉行，抽出iPhonell等超過100項禮品。

格瑞特真相在2020年12月2日由法務部長蔡清祥主持下舉行首映會，隨即在調查局YouTube頻道上架，並在Facebook 粉絲專頁「全民保 FUN 趣」舉行抽獎活動，創下10 萬人次的觀看記錄後公開抽獎。

調查局長呂文忠表示，在達到10萬人次觀看後，「格瑞特真相」的行銷宣傳不會就此打住，目前正在積極規劃，預期不久大家將可直接在各大首輪戲院，透過高畫質的聲光效果觀賞「格瑞特真相」，同時也可在OTT串流平台上看到「格瑞特真相」的身影，「這絕對是近年來，公部門行銷最搶眼的創新作為」。

呂文忠說，2021年調查局將舉行與國家安全有關的微電影徵選，歡迎民眾發揮以國安為主題的創意拍攝微電影，作品將由甄選委員會選出後頒發最高7位數的獎金。

格瑞特真相是由導演馬君慈領軍，主要演員包括入圍金鐘獎最佳女主角的莫允雯、陽光型男李至正、清新脫俗鄰家女孩江宜蓉、曾參與多部優質劇集演出的夏騰宏等人，精湛的演技將調查局辦案過程刻化得入木三分；此外，甫囊括金馬獎多項大獎作品「親愛的房客」導演鄭有傑、知名饒舌歌手大支，都分別在電影騰獎影裡客串演出，讓「格瑞特真相」無論吸睛度或是討論熱度上，都更上一層樓。

(中時 )