社團法人台中市陽光城市發展協會，於25日起在行政院中部聯合服務中心大禮堂迴廊舉行「二二八圖片展」，共同反思二二八對台灣社會影響。（陳世宗攝）

立委張廖萬堅等，期盼透過民眾前往參觀，一起見證歷史，維護建立不易民主之路。（陳世宗攝）

2021年是二二八事件74周年，社團法人台中市陽光城市發展協會為響應50多個民間團體，於今年舉辦的第5次「228・0紀念行動」活動，於25日到28日在台中市行政院中部聯合服務中心大禮堂迴廊舉行「二二八圖片展」，歡迎民眾前往參觀，共同反思二二八對臺灣社會影響。

這次展出圖片史料為翻拍自二二八事件紀念基金會所典藏的歷史照片，包含「風雨前夕」、「狂風肆虐」、「受難見證」、「等待黎明」4大主題；展出4個主題包含「風雨前夕」7張、「狂風肆虐」34張、「受難見證」40張、「等待黎明」19張，合計100張二二八相關史料及翻拍照片。

社團法人台中市陽光城市發展協會理事長李文烈說，這些珍貴史料照片係前台灣文獻館館長劉峰松經二二八事件紀念基金會同意翻攝，由洪宗熠副執行長保存多年；該協會為使中部地區民眾能更深入瞭解二二八事件，特舉辦228歷史圖片展活動，期盼民眾一起見證歷史，維護好不容易建立的民主之路。

行政院中部聯合服務中心副執行長洪宗熠指出，真正的轉型正義是還原真相、並嚴肅面對。此次史料展現多位被消失的台灣菁英，其中最令他感傷的是台中一中畢業的彰化人林連宗。林連宗於1930年，以日本中央大學法學部學生的身份，通過行政科及司法科的「雙料」高等考試。

林連宗於1931年返台後，在台中擔任執業律師，1945年當選台灣省律師公會理事長，事件爆發後，3月1日被選為台中代表，赴台北參加處委會，借宿李瑞漢家中；3月10日下午被軍憲人員將他和李瑞漢兄弟一起帶走，一去不回。

立委張廖萬堅表示，二二八事件是台灣於1947年2月27日發生的事件，起因於專賣局查緝私菸時不當使用公權力造成人民死傷，引起次（28）日的大規模人民陳抗運動，與國民政府派遣軍隊鎮壓殺害臺灣民眾的事件。

張廖萬堅說，2021年時值二二八事件74週年，全台50多個民間團體發起舉辦第5次「228・0紀念行動」活動，感謝社團法人台中市陽光城市發展協會響應此次活動辦理這次圖片史料展，還原未曾說出的歷史，希望能以史為鏡，反省過去，鞏固民主，讓臺灣不斷進步。

今天二二八歷史圖片展開幕式，由各界在受難者影像照片前默哀，以沉痛心情，懷念、追思受難者，希望悲劇不再重演；並邀請到陸爸爸說演故事劇場率領陽光城市說故事志工一起演出改編自《希望小提琴》的繪本故事；希望用更生動的方式演藝並傳達出每一個需要被記住的過去。

(中時 )