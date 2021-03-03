即使2020年面對新冠肺炎疫情衝擊，不過竹科去年營業額達1.24兆元、年增近14％，創下歷史新高，竹科管理局表示，遠距商機及新興科技應用擴增，各領域產業各自展露頭角，竹科積體電路產業群聚優勢，IC設計及晶圓製造動能強勁，再加上電腦網通營收創新高，帶動竹科營業額創下歷史新高。

從各產業成長率來看，以電腦及周邊產業居冠，成長55.9％，產值突破千億元，自2004年後，再次超過光電產業；積體電路產業次之，成長15.4％；生物技術成長8.1％；光電產業及通訊產業幾乎持平，光電產業大廠以調整營運策略，掌握新型顯示器先機，擺脫了多年衰退；精密機械產業則衰退21.7％。

竹科管理局表示，新冠肺炎變種病毒為全球疫情投下變數，遠距商機可望持續成長，5G通訊及AIoT等新興科技運用增強，皆有利於半導體、資通訊及電子產品的出單，竹科2020年廠商出口額持續暢旺，達1.35兆，較去年成長13.4％，再創新高；半導體原物料及電子零組件需求大增，進口額達5,374億元，較去年成長34.3％。

去年竹科共新引進38家投資案，投資金額114.36億元，預估三年內可再提供4,126人以上就業機會，創造1,807億元營業額，其中以生技類15家最多，占開發軟硬整合產品或服務者計10家，截至去年底12月底竹科入區登記廠商532家，就業人數15.64萬人。

竹科管理局表示，今年竹科將推動促成資安、數位轉型、精準健康等關鍵技術研發投入、軟硬加值及跨業跨界整合，並結合在地發展、強化當地需求連結，以及優化能資源使用、精進循環經濟等相關工作。

(工商 )