聖暉（5536）9日公布2月合併營收達8.8億元，受惠於無塵室及機電系統整合工程施作進度良好，帶動2月營收繳出歷史同期新高的亮麗成績，年成長6.7％；今年前2月合併營收為21.7億元，年成長15.25％。

聖暉表示，各地區主要客戶仍維持一定水準的建廠及擴產的需求，帶動無塵室及機電系統整合工程需求持續攀升並保持良好施工認列進度，挹注今年表現較去年同期成長，且整體營運因適逢農曆春節工作天數少影響，2月較1月降低，於未完工的在建工程案量及客戶施作進度需求持續加速下，推升集團整體營收表現已連續3個月創歷史同期新高，2月營收繳出年增6.71％的佳績。

由於中美貿易戰與台灣優異的防疫成果，再加上政府提供優惠融資、土地取得的便利性以及稅務減免等誘因，驅動台商資金回流、擴廠的需求大增。根據投資台灣事務所統計資料，投資台灣三大方案截至今年2月已有814家廠商通過資格審查，累積投資金額近1.2兆元，還有37家廠商排隊待審，有助於持續創造聖暉良好接單環境。

聖暉指出，觀察台灣隨著台商加大回台投資，以及台灣房市交易熱絡，帶動台灣產業資本支出及廠辦、高端辦公大樓等民生機電訂單需求，憑藉集團於專案工程施作持續投入創新工法、發揮垂直水平整合效益，具備大型及小型專案工程施作彈性，更可滿足不同產業客戶的需求，在主要趨勢不變下，有望推升集團整體營運表現持續暢旺。

(工商 )