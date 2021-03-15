大陸國家統計局15日公布2月份70個大中城市商品住宅銷售價格統計，路透報導，2月房價年增已連升65個月，升幅創4個月來高點。

路透測算，2月70個大中城市新建商品住宅價格指數年增率達4.3％，為四個月高點，漲勢延續65個月；月增率則為0.4％，亦高於上月的0.3％，且為半年高位。

經測算，2月新建住宅價格指數較上月上升的城市有56個，1月為53個；持平的有兩個，1月為3個；下跌的城市為12個，1月有14個。

國家統計局城市司首席統計師繩國慶解讀，據測算，2月一線城市新建商品住宅銷售價格月增率0.5％，上月0.6％。二手住宅價格月增1.1％，上月漲1.3％，其中，北京、上海、廣州和深圳新房價格分別上升0.7％、0.5％、0.9％和0.1％，二手房上升1.2％、1.3％、1％和0.9％。

31個二線城市新建和二手住宅銷售價格月升0.4％，與上月一致。35個三線城市新建和二手住宅銷售價格月升0.3％和0.2％，上月為0.2％和0.3％。

(工商 )