連鎖餐飲集團揚秦國際企業（2755）公告2月營收1.09億元、年增4.85％，創歷年同期新高。展望後市，揚秦旗下「麥味登」與「炸雞大獅」將持續拓點，並將推出新品與行銷活動增加集客力並提高品牌能見度，集團營運動能持續增溫。

揚秦國際企業執行長卓靖倫表示，2月份因碰到農曆春節長假，營業天數減少，商品買賣營收量能稍減，再加上春節前後通常為創業與展店準備期，展店動能將蓄積於第二季爆發。

截至2月底，麥味登總店數已達848家，炸雞大獅海內外店數也已突破43家。為持升動能，麥味登將於三月推行新菜單，依不同時段調整商品內容，菜單中新增了以「握、撕、咬」創意新吃法的握蛋捲餅系列，以「厚、濃、香」為主打特色的三公分布里歐皇厚吐司系列，更有時下注重健康的族群最喜愛的「高纖、高蛋白、低熱量」的輕食尚餐系列等。

另外，炸雞大獅慶祝全台突破20家門市，也將分別於本月19及20日舉辦臻寶炸雞套餐買一送一的快閃酬賓活動，持續帶動品牌活躍度。

在2月份甫結束的「2021台北國際連鎖加盟大展春季展」，麥味登及炸雞大獅連袂參展，即便疫情影響整體產業，但雙品牌預約加盟卻依然反應熱烈，後市可期。

(工商 )