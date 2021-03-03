英國一名男子上周開車行經沿海公路時，突然發現前方有一艘巨大輪船飄浮在空中，後來才發現是所眼睛產生的錯覺，事後他將這幅奇景PO上網分享，立刻掀起網友熱議。

Saw a real life optical illusion in Banff today 😱 由 Colin McCallum 發佈於 2021年2月26日 星期五

綜合外媒報導，英國一名男網友麥卡勒姆（Colin McCallum）上月26日開車行經蘇格蘭亞伯丁郡（Aberdeenshire）一帶的沿海公路時，突然看到前方一艘本來應該停在海面上的輪船竟然飄浮在空中，當場被嚇了一大跳。

等他定睛一看才發現，原來是因為天空倒映在輪船航行的大海上，才會出現這種海天顏色一致的現象，進一步讓他產生「錯視幻象」。他也隨即用手機捕捉這難得的一幕，並分享到臉書上。網友看了照片後都紛紛留言，「這艘船到底發生了什麼事」、「真是讓人不敢置信的景象」、「好神奇」、「我眼睛業障重」。

但有不少人因為畫面太過不可思議，質疑是麥卡勒姆對圖片進行後製，但他也立即回應說明，附上影片證明所有一切真的是他當下所見。