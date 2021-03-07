55歲方文琳是演藝圈的美魔女代表，出道多年拍過許多經典戲劇，平時習慣自開車的方文琳，因此鮮少搭乘大眾交通工具，方文琳昨（6日）就在臉書坦言：「我不會搭公車、捷運」，而她日前則在朋友陪伴之下搭公車，不過方文琳卻因煞車站不穩，讓她直呼：「滑來滑去又滑稽，別人都在看我怎麼了」。

方文琳平常習慣自己開車代步，她就在臉書發文坦言：「承認我不會搭公車、捷運」，對大眾交通工具很陌生的方文琳，她過去曾被女兒帶著去搭捷運，這回方文琳則由朋友帶著她搭公車，讓方文琳開心直呼：「好啊好啊」。

方文琳臉書全文。（圖／取材自方文琳臉書）

體驗搭公車的方文琳大讚：「真的非常方便，不用找停車位」，唯一不習慣的是，公車司機偶爾煞車會站不穩，儘管方文琳抓著公車把手，但她仍直呼：「滑來滑去又滑稽」，而方文琳搭公車站不穩畫面全被朋友拍下，還讓她笑說別人都在看她。

方文琳遵守防疫規則，戴著粉紅色口罩搭公車，她也好奇問粉絲：「話說哪天在公車上、捷運上遇見了，戴著口罩認的（得）出來嗎？」網友也留言直呼：「口罩戴著，還是可以看見那水靈的大眼睛！」、「偶像一定認得出來，只是不會打擾妳」、「一定會認的出來」，孫淑媚也留言邀約「仙女姐姐下次我們一起搭」，還釣出方文琳驚回「真的嗎？約約」。

承認我不會搭公車、捷運（因為習慣自己開車），所以女兒帶我搭過捷運，昨晚朋友說帶我搭公車，我很開心的說：好啊好啊～ 真的非常方便，不用找停車位.，唯一就是偶爾司機煞車會站不穩，滑來滑去又滑稽（別人都在看我怎麼了、、、）哈 話說哪天在公車上、捷運上遇見了，戴著口罩認的出來嗎？ 由方文琳發佈於 2021年3月5日 星期五

(中時新聞網)