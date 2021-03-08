現在的汽車皆配備影音系統，可在車上看電視、DVD或聽音樂等。一名網友分享，他開在一輛HONDA後面，但無論前車再怎麼龜速，他就是不超車，就這樣「默默地跟著這台車看完了這集哆啦A夢」。網友笑翻，直虧原PO賺到一場「行動電影院」。

這位看了免費哆啦A夢的原PO，把自身經驗分享至臉書社團「路上觀察學院」，超過1.3萬名網友都對他的行為大表贊同。由於前車螢幕夠大，加上當時可能有些塞車，雙方車速都不快，就這樣，原PO也不超車，隔著螢幕看電視；視線頂多被第三煞車燈干擾。

網友推原PO的行為很可愛，「我如果看到旁邊的車正在看電視，我也會好奇看一下在看什麼」、「只要隔熱別太黑，通常車內的影像都看得到」、「HONDA車主一定很納悶，後面這輛車想幹嘛」、「跟車也跟太緊了吧」。

還有網友自爆，他曾經在一輛車後面等紅燈，結果那輛車的人正在看A片，「他們害我綠燈了都沒按喇叭提醒他們該走了，直到被後車叭」。

(中時新聞網)