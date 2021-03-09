非疫情期間，捷運上也不能吃東西。一名女網友在臉書爆料，長髮妹子在捷運站裡，拉下口罩吃東西，令她傻眼直呼「第一次看到這麼大搖大擺，在捷運內吃東西的」，並將此事回報給台北捷運，貼文曝光後，不少網友反被妹子側顏吸引，歪樓跪求妹子的IG。

▲畫面來源：臉書爆怨1公社。

原PO今（9日）稍早於臉書《爆怨公社》發表一段長17秒的影片表示，搭乘捷運時看到一名長髮的女子站在月台，將口罩拉到下巴，不停地拿著叉子將手裡的水果往嘴裡送，令她看了傻眼直呼「我第一次看到這麼大搖大擺在捷運內吃東西的，而且現在還規定不能拿下口罩」，並將眼前的狀況回報給台北捷運。

貼文曝光後，吸引上千網友按讚、留言，「我以為捷運站內不能吃東西是常識耶」、「她以為在坐台鐵區間車？」、「覺得大家都好善良，竟然都沒人當場阻止她⋯⋯」、「怎麼可以吃得這麼自然」、「會不會她其實是糖尿病友，不進食會低血醣？」

留言中也有不少網友歪樓，「妹妹顏值好像很高」、「好美的吃相」、「小姐姐好漂亮」、「跪求妹子正面」、「跪求妹子的IG」、「側臉感覺很正啊」、「我會先跟她要Line」、「看她好像很可愛，原諒她了」，不過也有對原PO提出質疑，當下為何不直接口頭告知，而是選擇PO網，並表示「我會先口頭告知她，若勸導無效會再請站務員，最後才會選擇PO網」。

(中時新聞網)