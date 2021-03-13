新北市三芝區知名的賞櫻景點「三生步道」，道路遍植櫻花做為景觀花卉， 3月中旬的吉野櫻花季即將接續來到。（景觀處提供）

新北市三芝區知名的賞櫻景點「三生步道」，道路遍植櫻花做為景觀花卉， 3月中旬的吉野櫻花季即將接續來到。（景觀處提供）

新北市三芝區知名的賞櫻景點「三生步道」，道路遍植櫻花做為景觀花卉， 3月中旬的吉野櫻花季即將接續來到，各位賞花友們可千萬不能錯過，白色情人節就與三芝粉白吉野櫻共度浪漫「三生」吧！

這個「三生」指的就是三芝區知名的賞櫻景點「三生步道」，三生步道是一條兼具當地景觀和環保意識的步道，總長約兩公里，與當地農業發展結合，將「生產」、「生活」與「生態」融為一體而稱之。經過整治的大坑溪，從野溪變成具生態且綠化的小溪，以生態工程打造，保留自然潺潺流水與水梯，溪畔開闢平穩好走的步道，步道旁遍植櫻花。每到花季，沿途的山櫻花、八重櫻及吉野櫻接力綻放，與拱橋流水、石椅欄杆、平台梯田及農耕生產等景像，交織成一幅美麗的圖畫讓人流連忘返。

新北市綠美化環境景觀處表示，目前三生步道的吉野櫻約開6成，目前更有夜間點燈，呈現日夜不同風情的吉野櫻。此外，三芝依山傍海，有北部少見的梯田景觀，有北海岸沙灘夕陽美景，絕美的山海景色及如桃花源般的田園風情，吸引了許多藝術家在這開設工作室，也有許多特色咖啡館在此進駐營業。

正值櫻花季，若擔心市區賞櫻人擠人不妨來三芝安排一趟具有藝術人文氣息的賞櫻之旅，白天可以穿梭探訪獨具特色的芝柏藝術村、安排田園體驗，或是挑間順眼的海景咖啡館，悠閒地聽海觀浪坐賞夕陽美景，待太陽下山後，於三生步道欣賞充滿浪漫氛圍的溪畔夜櫻。另外提醒各位朋友，防疫期間，大家外出要記得戴口罩、勤洗手，保持安全社交距離，可以多加利用「賞花快報」粉絲頁及「櫻花稼期」網站線上賞櫻，追蹤最新花況。

(中時 )