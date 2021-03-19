德國哲學家尼采曾說「是金子總會發光」，意味才華就像金子一樣，有能力的人只是暫時失意，但不會永遠被埋沒，放對位置自就會發光發熱，表示天生擁有王者氣質的人，才華洋溢讓人看不見也難，《靈匣網》近日就分享12星座中最具有「王者風範」的人。

1.天蠍座

天蠍座平時行事低調，在生活中看似毫無存在感，但他們其實隱藏住王者氣質，再加上他們非常努力，默默地在耕耘事業、累積實力，儘管天蠍座屬於群體中不起眼的角色，但某一天他們會一飛衝天，讓身邊所有人都大吃一驚，但與天蠍座的人熟識後，不難發現他們私底下有多努力。

不僅如此，天蠍座的人除了有才華之外，他們的眼界與格局也很廣，有時看得太遠，甚至難以被同齡人認同，因此很多時候他們寧願選擇沉默，避免不必要的爭議與麻煩，但由於天生自帶王者氣質，他們自然會綻放出光芒，雖然沒有刻意展現自我，但在群體裡久了會慢慢變成領導者，受到眾人敬仰。

2.處女座

若與處女座不熟，很多時候會覺得他們過於強勢，又不講道理，下意識的想否定他們的想法，但相處久了，便會發現他們其實有自己的原則與道理，讓人從一開始的否定，慢慢變成認同，甚至是依賴，處女座非常有才華，具備王者屬性，加入一個群體時，優秀的能力馬上就會被看到，甚至慢慢成為領導者。

3.牡羊座

牡羊座的人由於性格低調，因此常會被低估，他們甚至比較喜歡待在安靜的環境，而非喧囂吵雜的地方，這也意味鮮少有人會發現他們的存在，直到與牡羊座的人進一步相處，便會馬上看到他們能力，而且在關鍵時刻，他們總是能展現實力，震驚全場，自然難以遮蓋他們的王者光芒。

(中時新聞網)