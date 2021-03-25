過去市場重視企業的獲利能力，但近年來愈來愈多國際主流投資機構轉向永續投資，除重視獲利，也重視企業永續經營能力，如公司治理、社會責任、環境保護等層面，追求企業內外共生共好，以達永續發展目標，且贏率更勝一籌。

統計亞洲（日本除外）永續基金在2020年第四季吸金50億美元創新高，其中台灣永續基金在第四季淨流入1億美元，總規模達29.4億美元，較2019年成長3.3倍，顯示永續概念投資已成為資金追捧標的，投資人布局台股基金，可選擇具有永續概念標的。

日盛台灣永續成長股息基金擬任經理人陳思銘表示，統計2015年底至2021年3月4日，台灣加權指數累計報酬為90.77％，具備永續概念的公司治理100指數報酬為106.04％，表現更勝一籌，顯見優質的公司治理，為投資人帶來更明顯的投資回報。

陳思銘指出，投資著重永續發展或公司治理的企業，有機會帶來穩定且長期的報酬回報，如台灣證交所每年舉辦的公司治理評鑑，企業的公司治理表現即與EPS、ROE呈現正相關。以第六屆公司治理評鑑結果分析，位列公司治理前5％及前5～20％的公司，其獲利表現就優於全體參評企業平均。因此，現階段建議投資人不要執著指數，選股不選市，可從永續成長概念出發，布局好公司更有機會提高投資勝率。

(工商 )