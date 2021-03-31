美股30日收低，台股加權指數31日開在16,529.23點，呈現小跌，權王台積電（2330）開在596元，小跌1元，盤面上以中小型的IC設計股及散裝航運股，表現較為強勢，指數在盤下附近震盪。

受到美國公債殖利率再次刷新14個月以來新高衝擊，四大指數3月30日全面收低，由科技類股領軍走軟，但經濟重啟概念股在消費者信心大振的激勵下表現耀眼。

道瓊工業平均指數3月30日下跌0.31％（104.41點）、收33,066.96點，從29日的歷史高峰拉回。那斯達克指數下跌0.11％（14.25點）、收13,045.39點。費城半導體指數下跌0.33％（10.08點）、收3,044.55點。

群益投顧指出，加權指數續守穩3日線之上，均線維持有利多頭排列，短線持續偏多不變。惟成交量續航力稍不足，盤面以族群輪動為主。台積電600元關卡震盪，指數空間不大，靠題材族群接棒維繫多頭人氣。

群益投顧指出，在操作上，可留意主流類股包括IC設計、IC載板、面板、自行車、傳產龍頭。

(工商 )