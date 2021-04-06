1.商丞(8277)：4月1日外資大舉擴大買超259張，激勵今早股價跳空漲停。

2.台積電(2330)：連假前外資回補買超22568張，加上市場正面看待法說，盤初開高走高至616元，躍過季線。

3.大成鋼(2027)：搭美國基建商機順風車，今早放量疾拉漲停34.45元鎖死，越過前高。

4.運錩(2069)：2020獲利年增近五倍，今早趁大盤攻高，突破盤整區間，衝漲近6.5%。

5.吉茂(1587)：3月營收年增51.55%，早盤挾量攻上32.7元，直逼漲停，創新高。

6.友勁(6142)：減資補虧換發新股15日上市，外資、自營商短線連續買超，今早股價一度強彈約6.5%。

7.昇貿(3305)：今年業績樂觀，早盤觸及漲停，突破50元。

8.桂盟(5306)：自行車市續強，早盤漲逾7%。

9.麗臺(2465)：顯卡需求旺，外資連6日買超，早盤攻頂。

10.德淵(4720)：Q2有望跨入車載領域，早盤觸及漲停。

11.西勝(3625)：電動兩輪車及儲能市場有望收成，早盤漲逾4%、收復短均。

12.迅得(6438)：外資連8日買超，早盤漲停、改寫前高。

13.聯茂(6213)：3月營收攀峰，Q2獲利可期，早盤上揚逾2%，重返5日線。

14.驊訊(6237)：大單在手，H1拚倍數成長，股價觸及134元漲停，衝上波段新高。

15.日月光投控(3711)：不畏AFG集團網安事件，外資轉買超力挺，晨盤漲近3%。

16.冠軍(1806)：不懼外資轉賣超，產業前景亮，多方擁簇，早盤衝上10.95元漲停價，同寫短波高點。

17.敦泰(3545)：漲價效應，股價再寫新高，強勢續漲逾9%，直逼漲停價。

18.愛普(6531)：轉型利益浮現，晨盤站穩900元關卡再改寫天價，上揚漲近4%。

19.首利(1471)：自全額交割股剔除，明起生效，早盤急鎖8.36元漲停。

20.凱美(2375)：缺貨漲價潮，營運按讚，股價上漲逾6.5%。

21.健和興(3003)：拜登撒錢，充電樁概念股衝，晨盤挾量漲停，長紅K改寫波段高價。

22.立德(3058)：充電樁題材衝鋒，早盤爆量直鎖18.55元漲停，跳空躍上短波高點。

23.中環(2323)：同受漲價題材加持，買方再度發燒，股價力漲逾4%。

24.億光(2393)：漲價題材擴散，今年獲利拚5年新高，盤初帶量上攻逾5%，登3個月高價。

25.正達(3149)：搶搭電動車，H2放量，早盤帶量跳上50.8元漲停。

26.中揚光(6668)：今年模具/代工兩大事業仍可望成長，鴻家軍高呼強勢，攀上80.7元漲停。

27.陽明(2609)：啟動萬箱船建造計畫，股價走揚漲逾3%。

(時報資訊)