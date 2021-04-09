1.台積電(2330)：昨夜ADR彈升2.95%，今早開高漲至618元，助攻台股戰萬七，惟高檔反壓仍不輕。

2.華邦電(2344)：昨三大法人擴大買超16613張，股價續漲逾3%。

3.中鴻(2014)：業績利多續燒，昨外資再轉買超，股價跳空漲停，盤中漲多賣壓增強，漲幅縮至約4%。

4.燁興(2007)：外資連日買超、3月營收年增12.13%，盤初一度衝上11元、漲幅逾9%，盤中一度翻黑，震盪劇烈。

5.華航(2610)：三大法人持續擴大買超、歐洲航線4月14日起調漲25～30％，今早股價續揚逾4%。

6.聯成(1313)：DOP報價大漲，3月營收年增9成創高，早盤強攻漲停。

7.中石化(1314)：3月營收飆29億元，創近21個月新高，早盤放量漲約3%。

8.鈺齊-KY(9802)：Q1營收破1.2億美元，為單季新高，早盤漲逾2%，收復月線。

9.百和興業-KY(8404)：3月、Q1營收齊高，早盤跳空漲停。

10.世芯-KY(3661)：中企飛騰遭美列入實體清單，開盤苦吞跌停。

11.聯陽(3014)：3月、Q1營收登頂，早盤拉出第2根漲停，改寫前高。

12.申豐(6582)：獲利爆發+籌碼安定，股價自180元附近一路向上，今再跳空鎖漲停，改寫天價309元。

13.友達(2409)：Q2面板依然供不應求，獲投信連8買，早盤挾量大漲8%，續寫波段高。

14.彩晶(6116)：4月面板價格喊漲，早盤價量俱揚大漲5%，站上逾10年高價。

15.群創(3481)：面板價格看漲，獲投信及自營商連4買，早盤彈漲4.5%，續寫波段高。

16.南紡(1440)：上半年業績成長無虞，法人預期今年營運豐收，今日放量彈高3%，衝上逾7年高。

17.康普(4739)：3月營收6.35億元，年增50.09%，早盤直攻漲停，飆上80元。

(時報資訊)