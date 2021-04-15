小編今天（15日）精選5件不可不知的國內外財經大事，最大頭條是第二季面板供應鏈缺料更嚴重、交期拉長一倍，友達總經理柯富仁表示，目前二、三季訂單能見度都不錯，工廠持續滿載。

【1】友達：拿得到料 面板就賣得掉

第二季面板供應鏈缺料更嚴重、交期拉長一倍，友達總經理柯富仁表示，「誰能拿得到料，就一定賣得掉」，目前二、三季訂單能見度都不錯，工廠持續滿載。友達今年也有小量產能投資，計劃把昆山6代LTPS面板廠的產能由2.5萬片提升到3.6萬片，預計2022年第三季投產，投入高階筆電生產。

【2】179檔瘋換手 震盪逾10％

台股持續在「萬七」關卡之前徘迴，市場籌碼率先出現一波換手浪潮，不僅大盤14日振幅衝高至2.23％，創2月初以來新高，更有近180檔個股上下震盪超過1成以上，股價大洗三溫暖。

【3】中鋼觸漲停 股價九年高

受到國際鋼價堅挺與5月內銷盤價可望全面大漲激勵，中鋼14日股價和交易量爆衝！盤中罕見觸及漲停價位33.2元，這也是中鋼股價睽違近10年後再見亮燈漲停，終場雖以32.95元作收，但單日爆出48萬0,477張巨量，成交量也創17年來新高。

【4 】外資：台積完勝三星 看777元

全球晶圓代工龍頭台積電法說會在即，股價14日驚滔駭浪中守住600元大關，摩根大通證券點出台積電與三星的先進製程對決中，取得3奈米進度等七大勝利，摩根士丹利、野村證券同步看好法說行情，後者並將推測合理股價升至777元。

【5】美財報季登場 銀行開紅盤

美國財報季周三由銀行業打頭陣熱鬧登場，摩根大通、高盛與富國銀行率先公布業績。拜股市交易熱絡，以及美國經濟好轉所賜，三家大型銀行繳出亮麗的成績單，淨利暴增四至六倍。

(中時新聞網)