有些人天生運氣好，不管做什麼事，總能遇到貴人相助，就算碰到瓶頸，最終也能順利的化解，不過人生每個階段的命運都不同，有的人前期過得一帆風順，中年以後運勢開始走下坡，近日《靈匣網》分享4個命運「先甘後苦」的星座。

第1名：牡羊座

牡羊座的人行事較衝動，儘管工作上願意努力，但因毅力不夠，抱著「三天打魚兩天曬網」的心態，假若目前生活狀況不差，他們就不會想奮力提升自我優勢，除非是火燒眉毛，難以解決現實中的問題，他們才會意識到自己的不足，此態度使他們工作上只能停留在原地，到中年也無力改變現況。

第2名：巨蟹座

巨蟹座依賴性極高，由於家庭觀念強，因此凡事都以家為準則，一旦他們覺得生活狀況沒問題，基本上巨蟹座就會不問世事，活在自己的泡泡裡，不過現實生活中交際應酬極為重要，若是沒有良好的人際關係，就可能會放棄擁有大好前程的機會，而這也是他們最嚴重的問題，日後人生或職場上遇到瓶頸，恐怕沒有人能提供幫助。

第3名：射手座

射手座不只懶惰，且內心就像長不大的孩子，只要有玩的，他們可以把一切拋到腦後，儘管擁有崇高的理想，但他們就是難以克制自己的貪玩的個性，即使家財萬貫，但若是毫無節制的玩樂，中年以後也可能家道中落，甚至讓自己變得一無所有。

第4名：水瓶座

水瓶座與牡羊座一樣，擁有崇高理想卻只有3分鐘熱度，做事一開始都比他人積極，但天生缺乏耐心與毅力，因此難以好好完成一件事，再者，水瓶座雖然知道想往上爬，不只靠實力還得靠交際，但在交朋友方面，他們同樣沒有耐性，起初對新朋友都非常友善，但下次見面可能又變冷淡，讓對方感到莫名其妙而產生反感，這也導致水瓶座難以找到知心朋友。

(中時新聞網)