清明節即將來臨，不少人都會出門掃墓祭祖，命理師林霖接受《中時新聞網》專訪表示，在清明連假之後，有4個生肖的人會開始轉運，迎來發財賺錢的機會，好運強強滾!

開外掛！清明後4生肖財運旺到爆 好運強強滾

命理師提到，過了清明春分之後，第一個會贏來好運的生肖是屬虎，生肖虎的人財運非常旺，如果現在正好有計劃在執行，要按步前進，在過程中也不要強求，自然就可以順利推進，財利雙收，過上豐足的生活。

第二生肖蛇，屬蛇的人若是想要有收穫，要有積極的心態，做事全力以赴，並且保持一顆有誠信的心，自然會得貴人幫助，翻轉運勢。

第三則是生肖猴，屬猴的人清明後人氣會漸入佳境，若工作上常與人交際，會感覺到這波人氣對事業非常有幫助，並會因為起飛的事業帶動財運上漲，若是在上班族，則可以嘗試投資理財，也很有發財的機會。

最後是生肖豬，屬豬的人過去雖然做任何事都相當辛苦，不過在清明後業運就要撥雲見日了，做事會越來越有效率越順手，因此將帶動業績成長，很有機會因為工作上的優良表現拿到不少業績獎金。

清明掃墓千萬別做5件事！ 命理師警：恐招陰靈纏身

(攝影、剪輯/吳振煌)

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(中時新聞網)