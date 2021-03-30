有句話說：「會撒嬌的女人最好命」，大部分的男性面對頻頻對自己撒嬌的女性，總會激起一股強烈的保護慾，想要好好寵愛眼前的女孩。搜狐命理專欄「卡哇伊」最近就發文指出，有3個星座的女性特別會撒嬌，讓許多男性都心動不已、瞬間融化。

1、雙魚座

雙魚女不但性格溫柔，還非常感性，楚楚可憐的模樣讓男孩子都瞬間就被融化，也激發出他們強烈的保護慾，只要雙魚女在男友面前撒嬌賣萌，男友就會想要把世界上最好的東西都捧到她們面前，很少有人能夠抗拒得了。

2、天秤座

天秤女除了長相十分出色漂亮以外，撒起嬌來也是非常厲害的，只要說話聲音稍微輕一點、表情害羞一點，男孩子們看見都會有一股想要衝上去保護她們的衝動，這樣可愛的女孩，怎麼會不受男友疼愛呢？

3、白羊座

雖然白羊女平時十分獨立，任何大事、小事都可以自己一人完成，但是只要處在愛情裡，她們就會化身成小孩，讓男友只想要抱緊她們、捏捏她們的臉蛋，希望可以永遠都這樣寵愛她們，不過這樣撒嬌的一面只限於二人世界的時候，如果有第三人在場，白羊女就絕對不會表現出來。

(中時新聞網)