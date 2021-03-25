就服員利用身心障礙者「職務再設計」，讓「小李」可無障礙與人溝通，為她開啟人生另一個職場經驗。（中彰投分署南投就業中心提供）

有聽力障礙的「小李」畢業後，一直在父親自營的推拿館擔任助手，但她十分嚮往外面的工作職場，李爸爸聽從友人建議，帶小李到勞動力發展署中彰投分署南投就業中心求職；經就服員利用身心障礙者「職務再設計」服務，讓「小李」可以無障礙與人溝通，為她開啟人生另一個職場經驗。

南投就業中心主任楊子誼說，小李5年前從台中啟聰學校畢業後，就一直在家協助父親從事民俗療法，沒有其它工作經驗；由父親陪同到南投就業中心求助時，就服員運用手語翻譯服務協助其了解勞基法內容、認識職業世界，更透由會談工具協助小李探索個人工作興趣與就業潛力。

去年6月底，「小李」在就服員的陪同協助下順利錄取現場作業員一職，同年7月1日報到上班。就服員在小李上班後，持續關懷她對工作的適應情況，為使勞資雙方有更完善即時的溝通工具；就業中心12月主動協助公司利用身心障礙者「職務再設計」服務申請補助購置電子式手寫溝通板。

楊子誼指出，小李透過電子式手寫溝通板，可以無障礙與人溝通，小李對於現職工作非常滿意，上班總是面帶笑容開心工作，公司方面對就業中心輔導關懷弱勢族群就業後的職場適應，以及對於小李的工作表現都給予絕對的肯定。

楊子誼說，南投就業中心對於領有身心障礙手冊，具工作能力及工作意願者，由身障就業服務員提供個別化就業服務，同時運用身心障礙者加值輔導補助計畫專案，讓求職者與雇主獲得雙贏；另運用「職務再設計」，讓工作者順利達到工作目標，發揮潛能與潛質適才而用。

(中時 )