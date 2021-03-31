櫃買中心扶持創新企業進入資本市場籌資，於興櫃股票市場新設「戰略新板」（PSB），未來興櫃股票市場將區分為「一般板」及「戰略新板」兩個交易板塊，戰略新板預計今年第3季正式開板交易，但屬自然人合格投資人於投資購買前應先行簽署風險預告書。櫃買中心並於今日公告全案規章及相關書件。

櫃買中心指出，「戰略新板」為興櫃股票市場下交易板塊，與「一般板」（原興櫃股票市場）相同之處為發行公司申請登錄均無設立年限、獲利能力、股權分散等條件限制，且亦採證券商輔導機制。

「戰略新板」有別於「一般板」的主要特色，包括：以政府積極推動六大核心戰略產業為主；發行公司可採申報簡易公開發行併送申請登錄戰略新板，加速創新企業進入資本市場時程；市場參與者買方限合格投資人，採自動撮合成交，並由推薦證券商擔任流動量提供者交易機制，以維持證券流動性及穩定性。

戰略新板股票每營業日成交價格升降幅度為20％，提供創新企業多一個管道進入資本市場，透過櫃買市場多層次市場平台成長，日後逐步進入上櫃主板市場。

(時報資訊)