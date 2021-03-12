台北士林夜市是不少觀光客必訪的觀光勝地，近年受到新冠肺炎疫情影響，過去的盛況已不復見。近日一名網友分享一張士林夜市的現況照片，空蕩的走道「老闆比客人多」，令不少網友看了也感嘆「感覺快熄燈了」。

士林夜市悲歌！人潮銳減、骨牌式退租 在地人淚曝真相

該網友日前於臉書社團《爆廢1公社》貼出一張士林夜市地下美食街的照片，只見整個走道空蕩蕩的，有的店家更是索性歇業，令他忍不住感嘆「士林夜市老闆比客人還多」，對比昔日人潮多到前胸貼後背，現在慘況令人不勝唏噓。

貼文曝光後，不少網友也紛紛表示「感覺快熄燈了」、「早就說註定要成為下一個圓環了吧」、「士林夜市被搬2次之後，真的元氣大傷」、「注定沒落的，東西超貴」、「盤子夜市」;也有不少人認為自從夜市部分攤商搬到地下街後，就不愛去了，「地下美食街空氣品質真的很差」、「地下美食街一直以來都很冷清」、「地下美食街去一次後，就再也沒去過了」。

留言中仍有部分人持反對意見，士林夜市還是有些不錯、優質的店家，人潮雖然少了很多，對觀光也有很大的影響，但這個時候逛起來真的很舒服，過去排隊吃不到的攤商，現在都可以直接買了，也算是另類的優點。

不過，也有不少人說，不只是士林夜市，台灣很多夜市都已不平價，不僅價錢高得嚇人，攤商重複性也很高，真的不比其他更好吃的食物或是店家來得吸引人，更直指坑殺的攤商也是也是元兇之一，過去那種CP值高的夜市早已消失。

(中時新聞網)