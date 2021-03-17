台灣彩券全新二款主題刮刮樂「樂迎贏」、「獎金獵人」每張售價分別為新臺幣100元及200元，2款新品總獎項超過304萬個，總獎金逾9億元。

刮刮樂「樂迎贏」採套票設計，每張售價100元，分別以擬人化的俏麗小兔和可愛浣熊作為2種票面主角，粉萌吸睛讓人想要一次擁有！玩法共有2局遊戲，「刮六中三」遊戲區以飛機、火車、熱氣球、摩天輪、鐵塔、風車等圖案作為對獎符號，只要刮出3個相同符號即得該獎額，「一刮即中」遊戲區只要刮出一個金額即得該獎額，簡單有趣，共有5個頭獎30萬元，500元（含）以上的獎項超過14萬個，總中獎率33％，適合民眾嚐鮮體驗。

另一新款刮刮樂「獎金獵人」每張售價200元，台彩表示，該款是益智延長型刮刮樂的熱銷款，票面以台灣夜市飛鏢射氣球換玩偶的遊戲攤為設計，繽紛的氣球牆搭配各式玩偶，消費者一步一步、慢慢刮開滿佈飛鏢的「您的號碼」後，與氣球遊戲牆上「1分區」、「10分區」的「獎金號碼」進行比對，只要「您的號碼」對中「1分區」或「10分區」的「獎金號碼」就得分，對中任一個「10分區」的號碼得10分，對中任一個「1分區」的號碼得1分，依「對中總分數」對應獎金表中的獎金，累積7分就有獎，積分越多、獎金越高，共有5個頭獎200萬元，總獎項超過153萬個，總中獎率30％，喜歡挑戰鬥智刮獎樂趣的民眾千萬別錯過。

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