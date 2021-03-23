新北分署拍賣的「家族式豪華陰宅」坐落在新北市林口區「頂福陵園」內之「愛區」墓園。（法務部行政執行署新北分署提供）

新北分署拍賣的「家族式豪華陰宅」坐落在新北市林口區「頂福陵園」內之「愛區」墓園。（法務部行政執行署新北分署提供）

罕見家族式豪華陰宅 新北分署拍賣底價1800萬元

法務部行政執行署新北分署將於4月6日下午3時舉辦「123聯合拍賣會」，將推出法拍市場極其罕見的「家族式豪華陰宅」，想要「歷代祖先同堂」、「澤蔭百世子孫」或「投資生財」民眾，可利用清明節掃墓時順便閱覽標的物，再於拍賣時下手搶標，錯過恐機會難再。

新北分署拍賣的「家族式豪華陰宅」坐落在新北市林口區「頂福陵園」內之「愛區」墓園，編號「愛左區貳排伍號」，占地約20坪，領有「頂福陵園」於2001年5月18日核發之頂字第410號「墓地永久使用權狀」。

據林姓義務人陳稱，墓地上之「家族式墓園」係由其耗資數百萬元，進口義大利厚重大理石精心修建而成，堅固美觀實用，建坪約16.17坪，可容納120個以上之骨灰罈，未曾安奉先人，現空置中，為未辦理保存登記之建物。

墓園倚山坡而建，前方視野遼闊，墓前一對石獅坐鎮，周遭柏樹翠綠，相當尊榮氣派。建物連同持分土地，第1次拍賣底價合計1800萬元，拍定後點交，為法拍市場罕見未曾使用之「豪華陰宅」。

同日新北分署第2次拍賣太子汽車公司所有坐落新北市三重區重新路5段613巷內閒置中之連棟建物6戶（含持分基地），位於家樂福三重店對面，地段極佳，頗具增值空間，每戶基地持分均約8.7坪，建物均約26.62坪，因陽台打通，6戶合併拍賣，底價合計4488萬元，拍定後均點交。

此外，尚拍賣位於中和、永和、三重、土城及三峽等區之土地20餘筆，另拍賣2005年份賓士車1台，板信、陽信、華泰等銀行及南山人壽保險股份有限公司與年代網際事業股份有限公司等多支股票，歡迎搶標。

新北分署每月第1個星期2下午3時，均定期舉辦「123 聯合拍賣會」，自2021年4月份起，不動產拍賣兼採「現場投標」及「通訊投標」方式，歡迎民眾踴躍參與投標，惟為免防疫出現破口，請參與現場投標之民眾配合相關防疫措施。欲知以上不動產及動產拍賣詳情，請上新北分署官網點閱拍賣公告。

(中時 )