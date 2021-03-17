「功夫皇帝」李連杰與第二任妻子利智結婚超過20年，感情甜蜜，利智更不惜放棄大好的演藝事業，把重心全放在家庭，還為老公生下了2個可愛女兒Jane與Jetta。日前Jane更在社群網站曝光與妹妹Jetta的溫馨合照，感性祝福妹妹18歲生日快樂，然而網友在大讚2姊妹的高顏質之餘，也忍不住好奇李連杰與前妻黃秋燕生的2女兒如今何在？

李連杰與利智結婚多年，育有2女，大女兒Jane不僅遺傳媽媽的美貌，還是哈佛大學的學霸，對妹妹更是相當疼愛。她日前在IG曝光與妹妹吃著冰淇淋的合照，感性祝福妹妹18歲生日快樂，還稱自己很幸運能擁有這個成熟又有智慧的妹妹，也從妹妹身上學到很多，會永遠愛著她。Jane對妹妹的真情告白，也吸引邱淑貞女兒沈月留言祝福，直呼超想念妳們。

然而不少網友在讚嘆李連杰女兒的姊妹情深與高顏質的同時，也不禁好奇那李連杰與前妻黃秋燕所生的2個女兒去了哪？「李連杰還有2個女兒」、「跟第一任老婆生的女兒呢」。

利智昔被倪匡盛讚是二十年難得一見美女。(本報系資料照)

據悉，李連杰1990年與黃秋燕離婚，2個女兒李思、李苔蜜的監護權也判給了黃秋燕。李連杰更為了修補與2個女兒的關係，不僅將女兒送去最昂貴私立學校讀書，還堅持親自出席家長會，終於獲得女兒諒解，也接受了他與利智婚姻。之後李連杰更將女兒送去美國讀書，而多年後黃秋燕也再嫁經營餐廳的華人老闆，定居美國。

(中時新聞網)