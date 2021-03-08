女星何妤玟去年無預警宣告與化工小開邵天成離婚，長達8年的豪門婚就此終結，而她恢復單身後仍舊相信愛情，與舊愛大隸(洪健鈞)重新交往，也勤跑通告、玩社群分享生活，活得比過去灑脫自在，而好友萁萁日前也上節目放膽爆料，曝光何妤玟離婚前有段低潮，會出門喝酒吐苦水，但某次去夜店喝到大爛醉，朋友好心要送她回家，何妤玟卻死不透露地址，一直說「就在彭于晏家隔壁」，讓友人超級傻眼。

何妤玟2012年嫁給化工小開邵天成，婚後生了2名女兒，她也減少工作量，對養育孩子親力親為，不料這段豪門婚在8年後，因為雙方想要的不同而告吹，何妤玟大方表示離婚後仍跟前夫保持友好關係，過年還跟前夫帶著孩子們回家拜年、出去玩，而她在感情上也找到新的熱情，與10多年前交往過的舊愛大隸(洪健鈞)重逢，今年正式復合，重獲愛情滋潤。

近日萁萁上《11點熱吵店》節目，透露好友何妤玟失婚前有段間很鬱卒，當時他們一群女生朋友就陪她去夜店，結果何妤玟喝到爛醉，眾人眼見她站不穩還開始吐，覺得該離開了，但是都是女生，根本扛不了她，萁萁就請老公黃鐙輝開車來接，送何妤玟回家。

好不容易將何妤玟送上車，總得獲知她的正確地址，才能把她安全送到家，但何妤玟面對詢問，打死不講自己家的地址，只是一直重複「我家就在彭于晏家隔壁」，而萁萁夫妻倆只知道她家在天母，只好一行人暫且往那個方向去，在沿路問路人。

萁萁夫妻倆一路厚著臉皮問路，終於開到天母一棟豪宅前，照何妤玟說的，認為她就住在「豪宅裡面的隔壁棟」，因此把車進去，保險起見問了警衛：「彭于晏住這裡嗎？」，被對方以怪異的眼神看待，最後實在僵持不下，他們於是打給何妤玟的老公求救，得到她真正的地址後，才發現根本不住在所謂彭于晏豪宅隔壁，甚至差了好大一段距離，實在差很大，這故事惹得眾人爆笑出聲，直呼何妤玟超鬧。

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(中時新聞網)