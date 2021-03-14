黃嘉千（左）與于子育在舞台劇《暫時停止青春》母女情直搗觀眾淚腺。（故事工廠提供

舞台劇《暫時停止青春》演出期間星光熠熠。（故事工廠提供）

故事工廠舞台劇《暫時停止青春》描述黃嘉千飾演的大齡女子在工作、情感與養育小孩之間的困頓掙扎，為了想要凍齡而前往未知的「青春樂園」。主演黃嘉千與于子育間的母女情，直戳觀眾淚腺，兩人從相愛相殺爭得面紅耳赤，最終面臨生離死別的吿解，演出時場邊不時傳來啜泣聲，被譽為故事工廠繼舞台劇《小兒子》後，最動人的親情故事。就連觀賞首演場的「零負評女神」林依晨，也直喊被劇中黃嘉千體悟到「生命延續」真諦後戳到淚點眼眶泛紅，認為每件事情在有限的狀態下，更顯得珍貴。

《暫時停止青春》觀賞嘉賓星光熠熠，包含林依晨、安心亞、藍鈞天、唐振剛、陳漢典、黃豪平、福地祐介等人都應邀出席觀賞，陳漢典也表示觀賞後明白許多人生道理，「減就是加，得珍惜現在所擁有的」，他誇讚該劇透過花朵凋謝，來呈現人生的綻放與凋零，也幽默說：「嘉千姐好幸福，在劇裡遇到吳定謙與羅宏正都是想讓別人更好的好男人。」

黃嘉千與于子育聽聞觀眾好評不斷相當開心，黃嘉千透露與于子育在排練時就哭了，坦言每演出一場就像是重新在體悟一次兩人母女親情，「演出一場哭一場」；于子育則說，看到黃嘉千劇中遭遇，自己在側台看時完全有感而發，哭到不行，「我們認識30年首次同台，就演了一個這麼過癮的戲，開始期待後續每一場的演出」。

吳定謙在《暫時停止青春》飾演黃嘉千前夫，雖拋棄妻小，讓太太轉而勾搭上鮮肉羅宏正，但他在舞台上存在感超級強烈，不時在黃嘉千家中的後花圃，偷聽她家中對話，暗地裡關心前妻動態，尤其他與于子育父女相認戲碼，感受角色生命，臨場自然流露親喊于子育劇中名，讓于子育瞬間淚崩。

羅宏正演藝生涯首次演出舞台劇，一場他在戲中要帶領青春樂園住戶做瑜伽，露出近期積極鍛鍊的精壯身材，粉絲直呼：「想跟他報名瑜珈課。」故事工廠舞台劇《暫時停止青春》為了打造眾人前往未知國度「青春樂園」的未來感，舞台上大手筆斥資百萬製作，製作動畫、升降梯、觸控螢幕等聲光效果，就連演員們的演出服裝更是聘請造型師量身定制，顯見劇團企圖心。該劇在台北首演後，自四月起於高雄、嘉義、台南、台中、新竹等地巡迴演出，購票請洽TixFun售票系統。

(中時 )