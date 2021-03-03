古代的帝王為了嚴懲犯人，常常立下一些讓人聞之喪膽的刑罰，像是車裂、腰斬以及笞刑等等，但是卻存在著一種刑罰，明明身體不會有任何傷痛，卻會讓犯人們覺得受盡羞辱、生不如死！

髡刑源自於周朝，最初是王族中如果有人犯下宮刑，就會以髡刑來替代，將罪犯的長髮剪成短髮，不過到了秦朝之後，就漸漸轉變成剃除犯罪者髮鬚的刑罰。由於古代男子蓄髮留鬚是非常正常的現象，髡刑強制剃除髮鬚後，使罪犯十分明顯地處於「非正常」的狀態，並因此感到痛苦。

或許在現代人的眼裡，剃頭並不是一件很困難的事情，但古代封建社會深受儒家影響，更有著「身體髮膚，受之父母，不敢毀傷，孝之始也」的說法，因此古代人都把身上的頭髮、鬍鬚看得比自己的性命還要更重要，所以受了必須要剃頭的「髡刑」的罪犯，都會被視作「大不孝」的行為，被世人所唾棄，是一種對精神上進行嚴重打擊的刑罰。

而關於髡刑最著名的歷史事件，來自於三國時期的曹操。某次行軍時，曹操為了保護農民下令不准踩踏農田，如果有違反者就必須斬首示眾，豈料他本人的馬匹突然失控，一下就衝進農田中，踩踏了許多農作物，曹操見狀立刻下馬要舉劍自裁，一旁的軍官連忙阻止他，他才只好割下一半的頭髮以示受罰。由此可以見得，頭髮對於當時後的人來說有多麼重要。