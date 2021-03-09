台灣少子化日趨嚴重，國軍招募是否因此受衝擊？國防部發言人史順文今天表示，國防部會透過多元招募管道，以多元方式延攬優質人員，很有信心如實、如期達成招募目標。為鼓勵加入國軍，國防部今找來松指部上尉飛行官王宲融向青年學子喊話說，加入空軍後，「我都是最被羨慕的那一位！」

國防部今天召開記者會，公布110年招募班隊計畫，預計招募軍官、士官、士兵，共1萬8千294人。國防部人次室人培處處長夏德宇少將指出，109年軍官班隊計畫招募3618人，最後招募4185人，達成率115.67％；士官班計畫招募2122人 ，招募2009人，達成率94.67％；志願士兵計畫招募1萬3千80人，最後招募1萬4千846人，達成率113.5％。

為達成110年度目標，國防部今找來多名軍校生、軍官，出面遊說學子加入部隊。

空軍松指部上尉飛行官王宲融說，當初自文化大學畢業後，為了一圓「一飛衝天」的目標，加入飛行常備軍官班；現在的他，是做事成熟、有條理，懂得人情世故，每次回到老家與親友聚會，「我都是最被羨慕的那一位！」

目前就讀國防醫學院醫學系的徐家鴻則說，當年因為看見醫護人員治療八仙塵暴的傷者，讓他決定當醫師，雖然有錄取台北醫學大學，但就讀國防醫學院就可以升學、就業一次到位。

值得注意的是，內政部今年最新統計資料顯示，台灣今年1月出生人數為9,601人，創下統計以來首次單月新生兒不到1萬人的狀況，而同月死亡人數達1萬6332人，比出生多了6千731人，人口正式進入生不如死。

被問到少子化問題是否會讓國軍招募受到衝擊？史順文表示，國防部在之前蓄積一段時間跟高中職及大學完成簽約，並在各校園完成永續機制，透過多元招募管道，多元延攬優質人員，很有信心如實、如期達成招募目標。

(中時 )