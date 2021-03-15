內部消息人士透露，德國福斯汽車公司計畫透過提前退休或部分退休（partial retirement）方案，在德國廠裁減4,000人，此舉可能耗費公司數億歐元。

福斯汽車發布聲明表示，公司已經與勞資會議就一項計畫達成協議，將開放1964年出生的員工提出部分退休申請，並為1956至1960年出生的員工提供提前退休方案。

福斯預計將有900名工廠員工將選擇提前退休，而在數千名員工中僅有少數人會選擇部分退休，但該公司未提供確切數字。

公司內部知情人士透露，福斯將在其主要的VW品牌旗下六座德國廠實施這項計畫，預計將裁減3,000～4,000個職位。

目前這六座工廠的員工人數約為12萬人。

德國商業報紙Handelsblatt則報導福斯打算裁員多達5,000人。

福斯拒絕就相關成本發表評論，稱這取決於多少員工接受提議。一名消息人士表示，這筆費用估將接近5億歐元（約5.98億美元）。

這家擁有83年歷史的老牌汽車製造商正試圖跟進美國電動車大廠特斯拉，讓自己比較像是一家科技公司。福斯宣布將把培訓預算從4000萬歐元提高至2億歐元。此外，該公司宣布將把人事凍結計畫延長至2021年年底，而外部招聘僅限於電動車、數位化與電池開發等領域。

(時報資訊)