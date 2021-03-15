苗栗縣政府推動社區關懷據點共餐服務，鼓勵長輩走出家門、參與活動，並且享用健康營養的午餐。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府建構「福栗佈老樂活園」服務網絡，目前已設置180個社區關懷據點，提供關懷訪視、電話問安、餐飲服務及健康促進等各項服務，減輕青年照顧負擔認真打拼，讓長輩生活愉快又充滿活力，並將朝設置200個據點為目標邁進。

社會處說明，「活躍老化、幸福社區」是縣府推動老人福利服務及照顧的核心價值，目前縣內老年人口佔全縣總人口17.26％，利用公益彩券盈餘推動各項老人福利、提升本縣關懷據點的服務品質，並且結合教育處幸福學院、原民中心文化健康站，營造苗栗縣成為親老、敬老、愛老的好家園。

15日苗栗縣長徐耀昌到苗栗市福安社區關懷長輩，並提醒社區關懷據點強化防疫作為，在據點共餐部分維持適當的安全距離，降低疫情風險。徐耀昌說明，今年社區關懷據點已達180個，將持續朝向設置200個據點為目標邁進，達成1個村里1個關懷據點就近照顧長輩並提供共餐服務，增加銀髮族生活重心外，更讓子女認真且安心外出打拼。

苗栗市福安社區發展協會理事長徐仁貴表示，社區關懷據點成立迄今近18年，每天吸引40到50位長輩走出家門，除了成為社區長輩的生活重心，同時也能為長輩把關健康，發現問題通知家人注意，共同守護老寶貝。

他表示，透過志工與長輩的觀察與相處，可以及時發現長輩情況、行動異狀，並且聯絡家人提醒注意健康狀況，若長輩沒到據點走動也會打電話或派人前往關心，掌握老人家的健康情形，讓長輩生活愉快又充滿活力。

(中時 )