民眾黨21日舉行新北市黨部成立大會，除了各界人士，國民黨的新北市長侯友宜也派出副市長劉和然到場參與揭牌，劉強調「政治不是互相廝殺，是互相尊重、共榮」，市長樂見有更多監督力量加入；柯文哲被問到2022新北布局坦言，市長沒有人選，除非找到適合的人，目前務實評估還是以議員里長為優先。

被問到2022目標，柯文哲說，目標當然越大越好，不過要去做才有，目前就先設據點再開始找人才，布點下去並慢慢設各地服務處。

柯文哲致詞時也說，目前單一選區兩票制，小黨不容易出頭，台聯、新黨、親民黨發展困難，「如果沒有價值觀，不容易在台灣政治界立足」。

柯文哲說，台灣民眾黨以台灣為名，以民眾為本，他認為天然獨不對，應該要說天然台， 刻意在台灣自己製造敵人，吵吵鬧鬧不必要，如果走得快一個人走，但走得遠一群人走。

柯文哲說，民眾黨在新北會以無紙化科學與建立SOP方向推動，不太可能像一般政黨走組織，因為要花很多錢，他們會從經濟效益考量，從網路著手，這樣成本比較低，做得到得先去做。

柯文哲強調，台北市3個副市長有國民黨、親民黨與民進黨，大家和諧工作，還有開齋節、客家嘉年華、那魯灣等活動，府會運作相當順利，面對議員請託更沒有大小眼，敢來講、有道理，就做。

劉和然代表侯友宜致詞時表示，侯市長說一定要來，因為政治不是互相廝殺、互相排斥，而是互相尊重、共榮， 市長也提醒「別人好我們就會好」，台北、桃園、基隆、宜蘭好，新北就會好。

劉和然說，新北市是多元社會， 每個政黨都有自己的價值，也有不錯的理念可以學習，只要能夠互相學習，不管誰執政都是福氣，民眾黨加入新北，多了新的力量與聲音，可以監督市府做更好，侯市長強調「目標一致、為人民做事」。

(中時 )