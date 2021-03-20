今年頭屋鄉樂齡學習中心新增1拓點教室，達成村里皆有拓點教室目標，20日辦理八村聯合開學典禮，為長輩提供在地學習機會。（何冠嫻攝）

頭屋鄉樂齡學習中心成立10周年，今年完成8村拓點教室，讓在地長輩更踴躍走出家門，體驗各項課程增進身心健康。20日苗栗縣長徐耀昌、頭屋鄉長徐鑫榮等人出席樂齡中心開學典禮，並歡慶中心迎接周年，鼓勵更多長輩參與課程，促進在地安老。

頭屋鄉樂齡學習中心20日辦理八村聯合開學典禮，徐耀昌表示，苗栗已邁入高齡化社會，頭屋鄉高齡人口佔全鄉總人口比例超過20％，人口老化非常嚴重；透過樂齡學習中心建立高齡者學習網路，能夠就近提供在地學習機會及各項福利與活動的推行。

今年頭屋鄉樂齡學習中心設立滿10周年，為長輩規畫生活安全、運動保健、心靈成長、人際關係、社會參與等各個層面課程，以及環境教育、書法練習、樂活健康操、太鼓、客家文化、 歌謠教唱、舞蹈教學、舞龍教學、民俗技藝、手工 DIY等學習課程，提供學習管道及參與社會學習機會，培養終身學習能力。

徐鑫榮指出，頭屋鄉樂齡學習中心為傳承民俗技藝並結合在地特色，去年推出舞龍課程，課程開辦1年多以來，參加了近10場演出活動，去年度更獲選參加仙角百老匯的演出，成為全國第一個登上台北小巨蛋演出的樂齡學習中心，成果豐碩，希望更多高齡民眾參加樂齡活動，增進身心健康。

(中時 )