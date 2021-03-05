台鐵局海端火車站2月23日發生工程維修車撞上工務段人員的2死1傷重大工安意外，因公殉職的池上工務段潘姓領班5日出殯，家屬下跪遞交陳情書。（蔡旻妤攝）

台鐵海端2死1傷意外 遺孀悲慟

台鐵局海端火車站2月23日發生工程維修車撞上3名工務段人員的2死1傷重大工安意外，因公殉職的池上工務段潘姓領班5日出殯，家屬掛起抗議布條，向台鐵局表達不滿、要求真相，並跪地遞送陳情書，交通部次長暨台鐵代理局長祁文中允諾會完整調查、從優撫卹，並且積極改善基層道班的工作環境安全。

台鐵電力段工程車撞上在鐵軌上的工務段維修人員，造成領班潘志宏、工人劉皇德死亡，王姓工人受傷意外。家屬5日替潘志宏舉行告別式，靈堂周圍除了花圈外，也掛滿了「是誰殺死道班工、請重視原住民生命」的白底黑字布條，池上工務段道班的弟兄也到場，陪他走完人生最後一程，場面肅穆悲戚。

公祭一開始，祁文中再次來到靈堂前向家屬致意，原本打算沉默抗議的潘姓領班遺孀仍忍不住悲慟，向祁下跪並遞交陳情書，家屬表示，潘替台鐵賣命24年，明年就可屆齡退休，竟發生遭自家人撞死意外，要求台鐵務必還給家屬真相。

祁文中表示，有關道班工的安全問題，將向中央申請預算添購輔助器材，以科技方式做預警通報，降低在軌道施工的風險。針對此次海端車站的意外，不僅是站與站之間橫向聯絡通報，抑或東部工務段道班工的人力配置，都將再做檢討改進。

此外，關鍵的瞭望員配置，台鐵局台東工務段表示，工作配置當時領班潘志宏最清楚，但潘員殉職，僅能由相關資料調查。

根據現有的資料顯示，受傷的王姓工人「登記」為瞭望員；台東地檢署主任檢察官曾揚嶺5日證實，日前已前往醫院約談王員，至於其當時位置、是否協助施工等，因偵查不公開無法透露。

(中時 )