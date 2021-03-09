台東縣卑南鄉杉原灣2月28日發生17歲李姓學生溺水身故意外事件，縣長饒慶鈴（右1）9日慰問李媽媽（左1），李媽媽表示在扣除喪葬費用後，將節餘捐出，希望能遺愛人間。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣卑南鄉杉原灣228連假期間發生17歲李姓學生溺水身故意外事件，經台東縣府社會處證實李生是縣內第1批微型團體傷害保險對象，保險公司協助縮短理賠流程，並在5日內完成理賠金賠付；縣長饒慶鈴9日親自將理賠金30萬元支票送交李媽媽，李媽媽表示在扣除喪葬費用後，將節餘捐出，希望能遺愛人間。

台東1所兒少扶助機構由老師帶10名學生於2月28日到卑南鄉杉原灣海邊戲水，其中17歲李姓高職學生疑似為撿泳帽而遭海水捲走失蹤，經陸海空及水下搜救，1日尋獲其遺體，讓母親悲慟萬分。

饒慶鈴與社會處長陳淑蘭9日前往市立殯儀館慰問家屬，並致贈微型傷害團體保險理賠金。李媽媽代表家屬感謝縣府團隊近日來的協助，她表示，經過家屬研商，他們會在一切後事處理完成後，將所有的結餘款額捐出，轉贈功德會，期望能回饋社會，也讓更多人獲得照顧。

台東縣自2020年11月起由中國人壽、南山人壽合作開辦微型保險，主動為縣內15歲至65歲（身障者至70歲）之低收、中低收入及身心障礙者（障礙等級輕、中度，且符合微型保險承保條件）納保，至2021年第1季為止，共計有1萬519位弱勢縣民納入保障，萬一發生意外事故得有保險金額30萬元整理賠，讓弱勢民眾生活有保障更安全。

陳淑蘭提醒納保對象，如有理賠情事發生時，應於10日內將意外事故及傷害狀況主動聯絡告知社會處社會救助科或中國人壽、南山人壽，另外，如有低收入戶及中低收入戶及身障微型保險問題，可撥中國人壽08-00098889、南山人壽07-2133888或社會處社會救助科（089-350731轉231）諮詢。

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